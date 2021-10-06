РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 6 окт. С начала 2021 года в администрации Люберец исполнили почти 390 поручений главы городского округа, большинство их основаны на обращениях жителей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Всего с начала года было дано 421 поручение сотрудникам администрации. Многие поручения основаны на обращениях жителей городского округа. Из них исполнено порядка 387, находятся в работе – 24, не исполнено – 10», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что два невыполненных поручения – за заместителем главы администрации муниципалитета Василием Власовым, три – за Михаилом Криворучко, пять – за Александром Сорокиным.