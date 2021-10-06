РИАМО - 6 окт. Столичный инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» предложил российским регионам услуги оператора по реализации крупных градостроительных проектов, предполагающих комплексный подход и их интеграцию в существующую городскую среду с учетом баланса интересов жителей, социального окружения, политики градостроения и бизнеса, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Модель городов «под ключ» столичная компания представила полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову на международном строительном форуме «100+ TechnoBuild 2021», проходящем в Екатеринбурге.

По итогам презентации, представитель президента выразил заинтересованность в сотрудничестве с «Мосинжпроектом» при реализации масштабных инфраструктурных проектов на Урале. Он также подчеркнул, что опыт столичного инжинирингового холдинга поможет повысить эффективность работы над комплексными градостроительными проектами в регионах.

«Специалисты холдинга «Мосинжпроект» наработали уникальные компетенции, реализуя ключевые московские инфраструктурные проекты, а также, выступая оператором ряда крупных градостроительных проектов столицы. Аккумулируя этот опыт, холдинг может стать своего рода центром компетенций по развитию крупных городских агломераций и предложить концепции развития территорий регионам нашей страны», - сказал глава «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов.

Глава «Мосинжпроекта» объяснил, что в качестве оператора крупного градостроительного проекта холдинг предлагает комплексный поход к оценке возможностей реализации проекта с сопровождением на всех его этапах, включая разработку проекта планировки территории и оптимальной модели сотрудничества всех участников, привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в развитие территории.

Директор по развитию «Мосинжпроекта» Наиль Сайфуллин добавил, что реализуя функцию оператора развития территории, холдинг фактически действует в режиме «одного окна»: организует и сопровождает разработку уникальных для каждой территории концепций на основе проведенного экономического анализа, координирует деятельность всех участников проекта, а также формирует предложения, направленные на оптимизацию расходов городского и регионального бюджетов при реализации проектов государственными заказчиками на территории крупных градостроительных проектов.

««Мосинжпроект» может обеспечить интеграцию крупного градостроительного проекта в уже существующую городскую инфраструктуру, создавая транспортный каркас, разрабатывая комплексную систему инженерного обеспечения, комплексно планируя строительство необходимых социальных и коммерческих объектов. В результате горожане получают комфортную и гармонично развитую городскую среду, фактически — «город под ключ»», — сказал Сайфуллин.

Столичный холдинг «Мосинжпроект» является оператором программы развития московского метрополитена, участником программы развития транспортно-пересадочных узлов столицы, генеральным проектировщиком, подрядчиком и техническим заказчиком ключевых дорожных объектов Москвы.

Кроме того, компания выполняет функции оператора развития ряда крупных градостроительных проектов Москвы – Мневниковской поймы, высвобождаемой территории Центра им. М.В. Хруничева, АДЦ «Коммунарка» в Новой Москве. Общая площадь запланированных к строительству объектов превышает 12 млн кв. метров.

История «Мосинжпроекта» насчитывает более 60 лет, компания является лидером строительного рынка Москвы и одним из крупнейших инжиниринговых холдингов России. В состав группы компаний входят несколько десятков строительных и проектных организаций и более 16 тыс. высококвалифицированных опытных специалистов, использующих в работе инновационные технологии.