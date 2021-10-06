РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Студентам подольского колледжа имени Никулина рассказали о подвиге Подольских курсантов, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В среду на базе структурного подразделения Подольского колледжа имени Никулина специалист по работе с молодежью Василиса Власова провела беседу о героическом подвиге Подольских курсантов.

Студентам рассказали о наступлении на Москву, подвиге курсантов артиллерийского и пехотного училищ, а также о хронологии событий того времени. Также они узнали малоизвестные факты: истории о том, как назвали русских героев фашисты, как появился один из первых сыновей полка и многое другое.

В текущем году исполняется 80 лет подвигу учащихся пехотного и артиллерийского училищ, которые в 1941 году задержали фашистов возле села Ильинское под Малоярославцем в 200 километрах от Москвы.