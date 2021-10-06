РИАМО - 6 окт. Представители «Мосинжпроекта» выразили заинтересованность в участии в конкурсе на строительство системы тоннелей для подземных коммуникаций в городе Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» - участник реализации и оператор ключевых градостроительных программ российской столицы, включая развитие московского метро.

«Среди масштабных мировых проектов в области тоннелестроения большой интерес вызывает перспективный проект по созданию системы магистральных канализационных тоннелей в городе Дубай, и сегодня мы готовы принять участие в международном конкурсе на его реализацию», - отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в рамках Международного форума строительной отрасли «100+ TechnoBuild 2021».

Проект предполагает сооружение системы тоннелей глубокого заложения в нескольких районах под управлением муниципалитета Дубая общей протяженностью 75 км, а также 2 крупных насосных станции. Это позволит модернизировать городскую сеть сточных вод и заменить более 100 существующих насосных станций, которые ее обслуживают.

«Планируется, что строительство тоннелей на глубине от 32 до 110 метров будет вестись с использованием тоннелепроходческих щитов диаметром от 3,5 до 6 метров», - пояснил руководитель холдинга и добавил, что сборные коллекторы, а также водоводы меньшего диаметра предполагается выполнить с применением дистанционных систем микротоннелирования.

Он также уточнил, что в настоящий момент ведется предварительная работа с партнерами в Дубае по оценке перспектив участия холдинга в проекте.

«За десять лет работы в качестве оператора программы развития Московского метрополитена компании группы накопили уникальный производственный опыт и компетенции по тонелепроходческим работам в стесненных условиях одного из крупнейших мегаполисов мира и достигли высокого уровня технологической оснащенности, что позволяет холдингу реализовать масштабные проекты строительства подземных инфраструктур любой сложности как в нашей стране, так, в перспективе, и за рубежом», - подчеркнул Юрий Кравцов.

С момента своего создания в 1958 году «Мосинжпроект» занимался развитием подземных коммуникаций Москвы, включая строительство коллекторов и инженерных сетей. За последние десять лет с участием инжинирингового холдинга в Москве было построено и введено в эксплуатацию более 105 километров тоннелей метро.