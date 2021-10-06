РИАМО - 6 окт. С 1 ноября оформление патентов для осуществления трудовой деятельности на территории Подмосковья будет осуществляться в многофункциональном миграционном центре города Москвы, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Столичный ММЦ расположен в поселении Вороновское на 64 км Варшавского шоссе. Центр работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Добраться до него можно на автобусе или МЦД-2 Нахабино - Подольск.

При подаче документов иностранный гражданин должен выбрать субъект РФ, в котором он планирует работать - Москву или Московскую область. Осуществлять трудовую деятельность можно только в том регионе, который указан в патенте.

Иностранцы, которые подали документы на оформление патента в едином миграционном центре Московской области в Красногорске до 1 ноября, смогут получить патент на территории подмосковного центра.