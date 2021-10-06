РИАМО - 6 окт. Водитель автомобиля, совершивший наезд на сотрудника полиции на территории аэропорта Внуково, заключен под стражу по решению суда. Ход расследования дела в отношении 25-летнего обвиняемого контролирует прокуратура Москвы, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 30 сентября. Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля, наехал на полицейского и протащил его несколько метров, после чего скрылся.

Сотрудник полиции сопровождал в аэропорт иностранных граждан для депортации из России в Армению. Один из них совершил побег.

Определяя меру пресечения, суд учитывал позицию Солнцевской межрайонной прокуратуры.