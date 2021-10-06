РИАМО - 6 окт. Программы лояльности в сфере ЖКХ «Коммунальный бонус» стартовала в Подмосковье 1 мая. За это время жители региона получили более 206 тыс. купонов компаний партнеров. Чаще всего добросовестные плательщики выбирали OZON, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ области.

У OZON было реализовано 66,1 тыс. купонов. На втором месте по популярности – «Чистая линия» (53,1 тыс.), во Фрогого плательщики потратили 52,8 тыс. купонов. Далее идет ресторан быстрого питания Burger King (13,8 тыс.), а завершает топ-5 онлайн-кинотеатр «IVI» (5,5 тыс.).

«Для удобства жителей мы активно развиваем дистанционные форматы обслуживания, в частности, «Умную платежку». Личным кабинетом на сайте МосОблЕИРЦ, мобильным приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн» и кнопкой моментальной оплаты пользуются уже порядка 2 млн человек», - рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Жители региона могут провести беспроцентный платеж в личном кабинете МосОблЕИРЦ, а также стать участником программы «Коммунальный бонус».

«Она дает возможность пользователям личного кабинета МосОблЕИРЦ каждый месяц получать купоны на покупки», - объяснил Велиховский.

Своевременно оплатившие счета пользователи получают возможность выбрать новое предложение или повторить то, которое понравилось раньше. На страницу «Коммунального бонуса» плательщика переводит автоматически, сразу после оплаты.

Предложения партнеров касаются разнообразных сфер: культуры, развлечений, кафе, ресторанов, магазинов с товарами для спорта и здоровья.

При первой регистрации в личном кабинете понадобятся любую квитанцию МосОблЕИРЦ за последние три месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты. В форму регистрации вводится номер телефона, лицевой счет, период и сумму платежа, указанную в квитанции.