РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 6 окт. С начала 2021 года в роддоме Люберец Московского областного центра охраны материнства и детства на свет появился трехтысячный ребенок, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду состоялась торжественная выписка младенца с мамой из роддома.

«Трехтысячный младенец появился на свет в городском округе Люберцы с начала этого года! Малыш родился 1 октября в семье люберчан Татьяны и Александра Красновых. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, сегодня они отправятся домой. Это первый ребенок у молодых родителей, мальчика назвали Марком», - сказал Ружицкий.

Он поздравил Татьяну и Александра с рождением первенца.

«Это всегда огромное счастье для семьи! Желаю терпения, сил, здоровья, любви, семейного тепла и уюта. И конечно же, вас всегда будут рады видеть в Люберецком роддоме. Здесь работают настоящие профессионалы», - подчеркнул Ружицкий.