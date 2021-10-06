РИАМО - 6 окт. Фирменные сыры, разнообразная молочная, овощная, грибная и рыбная продукция, а также мясные и колбасные деликатесы, хлебобулочные и кондитерские изделия – все лучшее от подмосковных производителей представили на выставке «Золотая осень-2021». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» открылся крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства. Подмосковье представляют около 40 компаний.

«Москва и Московская область – это практически 20 млн жителей. Мы обеспечиваем этот рынок, но также для нас престижно поставлять сельхозпродукцию и продукты питания за рубеж. Это новая выручка, приток инвестиций, развитие АПК, а значит и новые рабочие места. Это и сыр, и колбасные изделия, и тепличные овощи, и мороженое. Причем, овощи поставляются в такие страны как ОАЭ, а мороженое начали продавать в Китае», – отметил зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

Стенд Подмосковья – один из крупнейших на выставке. Его посетили зампред правительства России Виктория Абрамченко и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

На стенде представлены ведущие предприятия АПК, такие как «Черкизово», «Каравай СВ», «Луховицкие овощи», «Дмитровский молочный завод» и «Гринфилдс». Свою продукцию представляют и подмосковные победители конкурса «Вкусы России». Изюминкой стенда стал спецвелосипед, покрутив педали на котором, можно получить ягодный коктейль.

«У Московской области большие достижения в сельском хозяйстве. Мы повышаем надои на 5% в год, увеличиваем объем производства овощей закрытого грунта, планируем собрать больше картофеля. Занимаем 1 место в РФ по производству сыра и хлеба, находимся на ведущих позициях по колбасным изделиям. Новая для нас история – ягоды, к 2023-му планируем выйти в лидеры в РФ. Еще одна новая отрасль, которую будем развивать, это мясное овцеводство», – рассказал глава областного Минсельхозпрода Сергей Воскресенский.

На выставке Московская область уже подписала 14 инвест-соглашений на общую сумму свыше 13 млрд рублей.