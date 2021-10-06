РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. Свыше 5,9 тыс. жителей микрорайона Павшинская пойма подмосковного Красногорска остались без отопления и горячей воды в среду из-за аварии на теплотрассе, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

В связи с утечкой теплоносителя на теплотрассе возле дома №11 по Подмосковному бульвару, отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение в многоквартирных домах №11 и №13 по Подмосковному бульвару, №7 по улице Игната Титова, №23 корпуса 1-3 и № 25 по Красногорскому бульвару, №1, корпуса 1-3 по улице Спасской – всего 10 МКД от 17 до 30 этажей, 5908 жителей.

Также отключение затронуло детский сад №46, расположенный в доме №5 по улице Спасской.

Работает аварийная бригада ООО «ТВС».