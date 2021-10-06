РИАМО - 6 окт. До 15 октября действуют специальные цены на билеты на масштабное мероприятие для лидеров рынка недвижимости Urban Week в Москве, сообщают организаторы.

Urban Week – первый специализированный форум для продуктологов и руководителей проектов, в котором примут участие 50 экспертов рынка недвижимости. Мероприятие пройдет с 17 по 19 ноября в столичном Lotte Plaza.

Гостей мероприятия ждут три дня обмена опытом и непрерывного нетворкинга, церемония награждения победителей московской премии в области нового строительства и территориального развития Urban Awards, а также туры по небоскребам и объектам-победителям Urban Awards в бизнес- и премиум-классе.

Зарегистрироваться на участие в Urban Week по специальным ценам можно на сайте. При оформлении заявки действует скидка в размере 10%.