РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 окт. В деревне Свиноедово городского округа Мытищи специалисты «Мособлгаза» проверили домовладения, где у собственников истек срок договора на обслуживание газового оборудования или данная услуга не оплачивается, сообщается на сайте администрации горокруга.

По закону граждане, использующие газовое оборудование должны заключить договор техобслуживания и допускать к себе домой специалистов для проведения осмотра. Техобслуживание оборудования с заключением договора на услугу является обязательным условием для поставки газа, в противном случае газ могут отключить.

У любого газового оборудования со временем могут возникнуть неисправности. Также случаются утечки газа, например, в местах, где подключается плита или газовая колонка. Регулярные проверки позволяют оперативно обнаружить и исправить проблему. Но не всегда специалистам удается получить доступ на частную территорию, чтобы заключить новое соглашение с собственником.

По двум адресам в деревне Свиноедово, где домовладельцы вовремя не смогли заключить договор на обслуживание газового оборудования, специалисты «Мособлгаза» зафиксировали просрочку договора. В некоторых случаях такое нарушение ведет к отключению газоснабжения, но, по словам представителей службы, такие меры являются крайними.

Двум домовладельцам деревни было предложено подать заявление на составление договора по обслуживанию газового оборудования в АО «Мособлгаз» через их официальных представителей. Данная процедура была исполнена на месте.

Подать заявку на заключение договора о техническом обслуживании газового оборудования можно через личный кабинет клиента, по телефону или в ходе приема в районных эксплуатационных службах филиалов «Мособлгаза».

Помимо основного поставщика газа – АО «Мособлгаз» – в регионе официально работают более 500 компаний, с которыми собственники жилья также могут заключить договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Во время проведения плановых проверок специалисты компании заранее связываются с жильцами и уточняют, смогут ли они принять газовщика в этот день, если нет – то договариваются о проверке индивидуально на удобную дату.