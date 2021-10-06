РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Праздник в честь дня рождения арт-лаборатории «Панорама» провели в парке «Дубрава» микрорайона Климовск подмосковного Подольска, сообщает администрация парка.
В программу в честь 7-летия «Панорамы» вошли выступления танцевальных коллективов. Праздничное настроение задавал ведущий Кирилл Арзамарцев.
В конце мероприятия жители города решили сделать коллективу арт-лаборатории подарок и показали различные трюки на самокатах, скейтбордах и велосипедах.
Администрация парка «Дубрава» пожелала ребятам из «Панорамы» творческого развития и успехов.
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