РИАМО - 6 окт. Суд арестовал всех троих обвиняемых в жестком избиении пассажира в вагоне московского метро, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее в Сети появилось видео, на котором трое зверски избили пассажира в вагоне метропоезда, после чего сбежали. Их удалось оперативно задержать. 25-летний потерпевший мужчина госпитализирован.

Предварительно, драка произошла из-за того, что хулиганы стали приставать к одной из девушек, а молодой человек решил за нее заступиться.

Все задержанные помещены под стражу до 5 декабря. Речь идет о 21-летнем Ибрагиме Мусалаеве, 22-летнем Ханмомали Ханмагомедове и 26-летнем Гасане Залибекове.

Столичное МВД также опубликовало видеозапись допроса задержанных мужчин. Они признали вину и раскаялись в содеянном.

По данным СМИ, у избитого Романа Ковалева диагностирован перелом носа, перелом кости под глазом и ушибы головы.

Видео жестокого избиения пассажира в вагоне метро (18+)>>