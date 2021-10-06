РИАМО - 6 окт. Новую парковую территорию обустроили вблизи улиц Маршала Савицкого и Брусилова на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Работы по благоустройству проводились по просьбам жителей района Южное Бутово. Для проведения локальных праздников и концертов на парковой территории построили амфитеатр со сценой и зрительным залом, а для занятий спортом – стритбольную площадку.

С учетом «народных троп» в парке обустроили дорожно-тропиночную сеть, а для спокойного отдыха в общественном пространстве оборудовали зону с комфортными лавочками.

Территорию дополнительно озеленили: высадили около 5 тыс. кустарников и более 160 деревьев, а также уложили газон и разбили цветники.

Кроме того, в рамках проведения благоустройства на территории было полностью заменено уличное освещение: установили 120 новых фонарей.

В ближайшее время обновят находящиеся в общественном пространстве детские и спортивную площадки, а также оборудуют новую площадку для выгула собак.