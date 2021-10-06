РИАМО - 6 окт. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Подмосковного управления федеральной антимонопольной службы России о внесении сведений в отношении ООО «Лидер инвест групп» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС.

Ранее в Подмосковное УФАС поступило обращение администрации городского округа Домодедово с просьбой внести сведения в отношении ООО «Лидер инвест групп» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в округе.

По итогам проверки УФАС признало, что действия компании незаконны, а сведения о ней подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Организация не согласилась с решением ведомства и обжаловала его в суде. Арбитражный суд Москвы встал на сторону подмосковного УФАС и признал законность решения ведомства.