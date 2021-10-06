РИАМО - 6 окт. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров в рамках строительного дня встретился с жителями микрорайона 25А, чтобы обсудить актуальные вопросы благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Две недели назад к главе администрации Виктору Азарову обратилась Анна Шабалина, проживающая на улице Белобородова. В ходе личного приема по телефону она подняла ряд вопросов, среди которых – организация дорожного движения, увеличение парковочного пространства, устройство дополнительного лестничного спуска и другие вопросы, связанные с благоустройством микрорайона.

Глава округа отметил, что, прежде чем принять решение, хотел изучить все озвученные вопросы на месте: и планировку внутри микрорайона, и обустройство площадки для выгула собак, и строительство будущих социальных объектов – детского сада и школы, и транспортное обеспечение.

«Состоялась насыщенная, эмоциональная беседа. Инициативные жители нередко высказывают свое личное мнение, а не общее мнение населения. Поэтому многие вопросы предстоит обсудить с жителями всего микрорайона, чтобы правильно принять решение», – отметил Виктор Азаров.

Как рассказала Анна Шабалина, у горожан есть необходимость обустройства лестницы около дома 2В по улице Белобородова, где люди самостоятельно выбрали себе место для спуска. Передвижение по нему, по мнению инициативной группы, опасно.

«Спорный вопрос по лестнице. Если это мнение всех жителей микрорайона, то будем его решать. Технические возможности есть», – добавил Азаров.

В своем ежегодном обращении «Перемены. То, что волнует людей» губернатор области Андрей Воробьев подчеркнул, что всегда остается актуальным, важным и непременным диалог с жителями, постоянный разговор с людьми.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что нужно обсуждать с людьми самые насущные вопросы. Руководствуясь этим курсом, выездная администрация провела сегодняшнюю встречу с инициативной группой командно, с участием заместителей главы, чтобы каждый житель чувствовал внимание к проблемам территории и вместе с ними двигались в направлении положительных перемен.