РИАМО - 6 окт. Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство СК о заключении под стражу женщины, организовавшую учебно-тренировочный полет для двух человек на вертолете Robinson R-44, потерпевшем крушение в подмосковном Лыткарине, сообщается на официальном сайте западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Обвиняемая не признала свою вину в инкриминируемом преступлении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Вертолет Robinson R-44, выполнявший учебно-тренировочный полет с двумя пассажирами на борту, потерпел крушение в подмосковном Лыткарине 3 октября. При крушении пилот и двое пассажиров погибли.