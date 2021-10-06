РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. В подмосковном Подольске на кладбище «Красная горка» установили надгробный памятник неизвестному Подольскому курсанту, останки которого нашли поисковики. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил заупокойную литию, сообщил глава городского округа Подольск Николай Пестов.

«К 80-й годовщине подвига Подольских курсантов на участке братских могил городского кладбища «Красная горка» установили надгробный памятник одному из курсантов», - написал Пестов на своей странице в Instagram.

Останки бойца были торжественно захоронены в 2018 году. Имя юного героя установить не удалось.

5 октября 1941 года на Ильинские рубежи были отправлены курсанты Подольских пехотного и артиллерийского училищ, уже 6 октября они приняли свой первый бой. Из 3,5 тыс. курсантов более 2,5 тыс. погибли, преградив путь к столице немецким войскам.