РИАМО - 6 окт. Президент России Владимир Путин подтвердил готовность страны к участию в работе по стабилизации международного рынка энергетики, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства отметил, что в ходе стабилизации энергетического рынка нужно учитывать пожелания всех его участников, а сам процесс должен быть построен на коммерческой основе.

За последнее время стоимость газа на рынке Европы достигла рекордно высоких значений. Резкий спрос на газ значительно превышает количество существующего предложения, - это стало главной причиной постоянного роста цен на энергоресурс.

Сейчас стоимость 1 тыс. кубометров газа приблизилась к 2 тыс. долларов, в августе аналогичный объем продавался по цене в 500 долларов.

Ранее Путин отметил, что страны европейского союза совершили ошибку, заключив краткосрочные газовые контракты. Россия сохраняет позиции надежного поставщика газа и в полном объеме выполняет свои обязательства перед покупателями.