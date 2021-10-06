РИАМО - 6 окт. Столичные следователи проводят доследственную проверку по факту возгорания в доме престарелых на территории новой Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В среду в одном из частных домов для престарелых, который находится в поселении Сосенское на территории новой Москвы, на мансардном этаже произошло возгорание.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.