РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 окт. В среду в городском округе Мытищи состоялось заседание совета Общественной палаты муниципалитета, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«Традиционно перед пленарным заседанием Общественной палаты у нас сначала проходит совет ОП, куда входят все председатели комиссий и их заместители. На этом заседании совета будет обсуждаться предстоящая повестка пленарного заседания», - сказал председатель ОП Мытищ Игорь Савош.

На мероприятии наградили членов мониторинговой группы, тех кто участвовали в выборах - Михаила Соколова и Ивана Кошечкина. Им передали награды от Общественной палаты Московской области.

Савош добавил, что в рамках повестки пленарного заседания планируется обсудить вопросы миграционной ситуации в Мытищах, нововведения в работе УФМС, развитие системы здравоохранения и оказание плановой, скорой и платной стоматологической помощи разным категориям населения.