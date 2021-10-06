РИАМО - 6 окт. В Басманном районе проходит капитальный ремонт двух пятиэтажек уникальной серии II-14 в Хомутовском тупике, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

«Две пятиэтажки сейчас переживают второе рождение – в них проходит капитальный ремонт. В доме №4 к.1 большая часть работ уже завершена: к концу подошла работа над инженерными системами, крышей и фасадом. На данный момент завершается капремонт подвала. А вот во втором корпусе он как раз в самом разгаре», – сообщили в пресс-службе.

В здании за лето обновили практически все коммуникации – электроснабжение, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. Уже ведется ремонт крыши, подвальных помещений и подъездов.

Серия кирпичных пятиэтажек серии II-14 возводилась с 1956 по 1964 год.