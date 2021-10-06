РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 окт. В подмосковных Котельниках не выявили нареканий от жителей по вопросам отопления, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В среду первый заместитель главы округа Котельники Александр Чуприн совместно с начальником управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Ларисой Визаулиной и представителями обслуживающей управляющей компании встретились с жителями дома 8 микрорайона Силикат.

В этом доме завершились работы по капитальному ремонту системы отопления. Во всех подъездах и в квартирах поменяли стояки и батареи.

У жителей нет нареканий по отоплению, в квартирах и подъезде тепло. Но у них возникло множество вопросов по организации капитального ремонта дома.

Жители обратились к сотрудникам управляющей компании и администрации с просьбой устранения недочетов, таких как неправильная организация водосточной воронки и разрушение облицовки фасада дома.

Чуприн дал управляющей компании неделю на устранение всех недочетов.