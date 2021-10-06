РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 6 окт. До конца октября в целях безопасности на пешеходном переходе от улицы Гоголя в поселке Томилино к Проектируемому проезду 4296 Люберец на перегоне «Люберцы-2» - «Коренево» оборудуют дорожку в виде змейки. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В среду в районе пешеходного перехода от улицы Гоголя в поселке Томилино к Проектируемому проезду 4296 Люберец на перегоне «Люберцы-2» - «Коренево» Казанского направления Московской железной дороги провели рейд с участием представителей администрации городского округа, МУ МВД России «Люберецкое», представителей ОАО РЖД.

«По итогам рейда разработаны мероприятия по повышению безопасности данного перехода, включающие в себя благоустройство подходов к переходу и обустройство так называемой «змейки» на подходах к переходу. ОАО РЖД планирует провести работы в октябре 2021 года», - сказал заместитель главы администрации муниципалитета Александр Сорокин.

Он пояснил, что в ходе рейда выявлены факты передвижения людей через ж/д переход в наушниках, а также случаи проезда перехода детьми на велосипеде.

«Проведены разъяснительные беседы по безопасному поведению на железной дороге, в особенности при переходе ж/д путей, раздали агитационные материалы гражданам», - добавил Сорокин.