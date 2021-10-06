РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. Жители Подольска могут поддержать МУП «Водоканал» округа на всероссийском конкурсе «Надежный партнер - экология» и проголосовать за предприятие, сообщает администрация округа.

МУП «Водоканал» города Подольска принимает участие во всероссийском конкурсе «Надежный партнер - экология» в номинации «Лучший проект по снижению негативного воздействия промышленных предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства на водные объекты» с проектом «Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по адресу: Подольск, Домодедовское шоссе, дом 25Б. Блок сооружений биологической очистки».

4 октября стартовал этап онлайн голосования для выбора победителя. В голосовании могут принять участие все желающие. Для того, чтобы проголосовать за предприятие и успешно реализованный проект необходимо пройти на сайт конкурса по ссылке, нажать «Отдать свой голос» и авторизоваться.

В 2020 году по федеральному проекту по оздоровлению реки Волги национального проекта «Экология» провели масштабную работу по строительству нового современного блока биологической очистки подольских городских очистных сооружений.