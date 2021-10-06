РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 6 окт. Со среды на маршруте №31 «ст. Люберцы – Мотяково» изменилось расписание коротких рейсов «Мострансавто» на участке движения «Школа (Вертолетная ул) — Москва (м. Некрасовка)», сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Рейсы будут продлены до железнодорожной станции «Люберцы-1».

От остановки «Школа (Вертолетная ул.)» рейсы будут выполняться в 5:55, 6:27, 7:00, 7:20, 7:39, 8:07, 8:30, 8:53, 9:25, 10:09, 10:55, 11:25, 12:07, 12:48, 13:23, 13:57, 14:35, 15:07, 15:38, 16:00, 16:21, 16:51, 17:15, 17:42, 18:14, 18:29, 18:57, 19:17, 19:53, 20:34.

От остановки «ст. Люберцы» рейсы будут выполняться в 6:48, 7:18, 7:58, 8:15, 8:30, 9:03, 9:24, 9:49, 10:22, 11:02, 11:48, 12:17, 12:58, 13:44, 14:16, 14:53, 15:31, 16:00, 16:28, 16:53, 17:15, 17:43, 18:08, 18:41, 19:10, 19:25, 19:50, 20:11, 20:48, 21:24.

Новый график работы маршрута направлен на улучшение качества обслуживания пассажиров и повышение их комфорта. Нововведение позволит уменьшить интервал движения на основном участке следования и охватить больше социальных объектов.