РИАМО - 6 окт. Режиссер-документалист, лауреат российских и международных кинофестивалей, член Гильдии неигрового кино и телевидения, руководитель Мытищинского киноклуба, президент Открытого кинофестиваля «Мы» Павел Славин вернулся с очередного международного фестиваля с трофеем. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Павел является автором 9 документальных фильмов. Самый титулованный из них – «Зеркало Кондо. Видеть руками», который номинировался на 7 кинофестивалей: «Спасти и сохранить» (г. Ханты Мансийск), «Встреча» (г. Обнинск), «Соль земли» (г. Самара), Pärnu International Documentary and Anthropology Film Festival (г. Пярну, Эстония), «Revelatio» (г. Таллин), «Rodi festival» (г. Салоники, Греция), «European Film Festival Integration You and Me» (г. Кошалин, Польша), – и стал лауреатом трех международных кинофестивалей «Влюбленные в искусство» (г. Санкт Петербург), «Europe Film Festival» (г. Лондон, Великобритания) и «Uhvati film» (г. Нови Сад, Сербия).

Из Сербии мытищинский режиссер приехал два дня назад, привезя с собой очередную награду. Фестиваль «Uhvati film» носит международный характер и проводится уже 19-й год. Все это время через кинокадры он рассказывает людям о жизни, правах и достижениях людей с ограниченными возможностями, способствуя лучшему пониманию проблем инвалидов.

Фестиваль проходит в четырех Балканских странах – Хорватии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии – и включает в себя фильмы на тему инвалидности не только сербских авторов, но и работы режиссеров со всего мира. Кинолента «Зеркало Кондо. Видеть руками» рассказывает о японском художнике, прикасаясь к картинам которого слепые считывают эмоции, заложенные автором. В конкурсную программу «Uhvati film» вошел 41 фильм из 25 стран, 9 фильмов были транскрибированы для слепых, в их число вошел и фильм нашего земляка.

«Хочу поблагодарить свою команду, которая трудилась над фильмом, в частности, сценариста Юлию Сентяеву и оператора-постановщика Александра Славина», – отметил Славин.

Другие фильмы Павла – «Сустрэча родни», «Неведомый остров», «Мытищинские тайны», «Соло дуэтом», «Отшельники», «Обещаю, я вернусь» и «Как будто бы вы были вместе с нами» можно найти и посмотреть в Сети.