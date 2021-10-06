РИАМО - 6 окт. Бесплатные онлайн-курсы по Big Data и Data Science запустили в рамках благотворительного проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля». Регистрацию для участия в них прошли более 200 москвичей, сообщает пресс-служба оргкомитета проекта.

Всего заявки на участие подали 3 тыс. человек из России, Армении Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эстонии, Бангладеш, Германии, Израиля, Польши и США.

Пройти обучение могут ребята с ограниченными возможностями здоровья, ученики старших классов, студенты и специалисты близких к этому направлению профессий.

«Курсы полезны тем, кто хочет узнать, что стоит за этими сложными терминами, о которых часто можно слышать в СМИ», — рассказала руководитель проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля», директор АНО ДО «Русская школа программирования» Ольга Солодянникова.

Формат занятий прост и удобен. Создатели курсов подготовили для учеников видео, материалы для чтения, тесты и задачи.

Первый курс познакомит слушателей с основными понятиями науки о данных и научит применять их на практике. Второй — поможет расширить свои знания по инструментарию современного аналитика.

«Учащиеся за короткое время получают общее представление о том, чем занимаются специалисты по машинному обучению и анализа данных», — объяснил методист и спикер онлайн-курсов Артур Сапрыкин.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться как начинающему или продолжающему обучение.