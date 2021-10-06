РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 окт. Мобильный офис социальной газификации 7 октября будет работать в селе Новый Милет подмосковной Балашихи. Посетить его можно будет с 10:30 до 15:30, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Жители смогут заключить комплексный договор на социальную газификацию, заказать договор на техобслуживание газового оборудования, экстренную социальную помощь и перерасчет за ТКО.

Всего по региону курсируют 12 мобильных офисов, которые работают по принципу многофункциональных центров. Здесь можно заключить комплексный договор на соцгазификацию, а также заказать другие услуги.

Офисы начали работать 3 недели назад. За это время их посетили 1675 жителей Подмосковья. График курсирования мобильных офисов можно посмотреть на сайте Мособлгаза.