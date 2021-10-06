РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. Территорию строящейся школы в ЖК «Опалиха О3» в подмосковном Красногорске расчистят от грунта до конца декабря, уже вывезли 35 тыс. кубометров, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«На контроле строительство школы на 825 мест в микрорайоне «Опалиха О3», которое ведется в рамках президентского нацпроекта «Образование». Более 35 тысяч кубометров грунта уже вывезено. Увеличено количество спецтехники. До конца месяца территорию полностью расчистят, после чего начнется подготовка к обустройству школьного стадиона», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что начато благоустройство вокруг здания и внутреннего двора школы. Завершены работы по внутриплощадочным инженерным сетям. Рабочие приступили к монтажу ИТП, заказаны радиаторы отопления.

«Срок завершения строительства объекта - декабрь 2021 года», - заключил Спасский.