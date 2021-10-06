РИАМО(БАЛАШИХА) - 6 окт. Пожарные и спасатели Балашихи в среду потушили условный пожар после взрыва на территории Балашихинского литейно-механического завода (БЛМЗ), командно-штабные учения стали частью ежегодной всероссийской тренировки по ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Тренировку по ликвидации чрезвычайных ситуаций на базе завода в Балашихе приурочили ко Дню гражданской обороны, который отмечается 4 октября.

Согласно легенде, по территории БЛМЗ был нанесен удар высокоточным оружием. Цех предприятия уничтожен, взрывной волной частично разрушены расположенные рядом три здания общежития. Сообщение о произошедшем поступило на пульт ЕДДС Балашихи.

«Пожарные прибыли на место через 3 минуты после вызова. Прежде чем попасть к очагу возгорания, они разобрали условные завалы. После этого по трехколенной лестнице спасатели поднялись на второй этаж, обнаружили очаг возгорания, локализовали его и успешно ликвидировали. Вся эта работа заняла чуть более 10 минут»,- сказал начальник Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона Александр Костиков.

Он добавил, что все действия выполнены верно и в кратчайшие сроки, начиная с боевого развертывания и заканчивая тушением очага пожара.

По словам начальника управления городского Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Михаила Аксенова, такие тренировки проводятся несколько раз в год. Благодаря им отрабатывается взаимодействие различных подразделений пожарных, спасателей, скорой помощи и полиции.

«В учениях мы задействуем 11 потенциально опасных объектов в Балашихе и все крупные предприятия, относящиеся к категории рисков в области гражданской обороны и влияющие на экономику города и страны», - подчеркнул Аксенов.

Месячник гражданской обороны в Подмосковье проходит в октябре. В школах проводятся дополнительные занятия, отрабатываются действия при учебных эвакуациях в образовательных и медицинских учреждениях, на предприятиях и в организациях.