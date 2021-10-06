РИАМО - 6 окт. Столичная полиция опубликовала на сайте столичного главка МВД кадры допроса трех приезжих мужчин, которых ранее задержали за жестокое избиение пассажира в московском метро.

На видеозаписи видно, как молодые люди раскаиваются в своем поступке и признают вину в содеянном.

Инцидент произошел на «синей» линии подземки 4 октября в вагоне поезда на перегоне от «Измайловской» до станции «Первомайская».

Хулиганы напали на 25-летнего мужчину и сильно избили его после того, как он заступился за девушку, к которой они приставали. По факту произошедшего возбудили дело по статье «Хулиганство».

Всех троих уроженцев Дагестана – 21-летнего Ибрагима Мусалаева, 22-летнего Ханмомали Ханмагомедова и 26-летнего Гасана Залибекова – арестовали на 2 месяца.

«Начали наезжать на девушку, а я заступился»: что известно об избиении пассажира метро>>