РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 окт. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 16 случаев заражения коронавирусом, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 7 750 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1 410 случаев коронавируса.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 458 556 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 8 258 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 398 185 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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