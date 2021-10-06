РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. В Подольске за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 17 390 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 1 410 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 458 556 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 258 человек. Выздоровели и выписались 398 185 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте covid.mz.mosreg.ru.

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