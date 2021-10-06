РИАМО - 6 окт. В туристском информационном центре (ТИЦ) аэропорта Домодедово состоялся День Егорьевска, в рамках мероприятия посетителям рассказали о достопримечательностях и гастрономическом туризме городского округа, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Гостям мероприятия рассказали о популярных туристических объектах в Егорьевске: историко-художественном музее с уникальной коллекцией образцов российской промышленности и дизайна 17-20 веков, кондитерской фабрике «Победа», храме святого Александра Невского и крупнейшем старообрядческом соборе страны – церкви святого Георгия Победоносца.

Кроме того, посетителям предложили попробовать продукцию производства Егорьевской колбасно-гастрономической фабрики и пивоварни «Шварцкайзер». Гости мероприятия могли принять участие в интерактивной программе и сыграть в старинную игру «Кегли», а также сфотографироваться в фотозоне «Окно в Егорьевск».

День Егорьевска стал девятым за 2021 год мероприятием, посвященным туристическим городам Подмосковья и проведенным в ТИЦ аэропорта Домодедово.

Ранее пассажирам аэропорта рассказывали о туризме в Истре, Орехово-Зуевском округе, Раменском округе, Серпухове, Павловском Посаде, Одинцовском округе, Солнечногорске и Верее.

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