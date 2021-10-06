РИАМО - 6 окт. В работе «Ростелекома» произошел технический сбой, свидетельствуют данные портала downdetector.ru.

Первые сообщения стали поступать в 17:48.

75% пользователей сообщают о проблемах со стационарным интернетом. У 16% - нет сигнала, у 9% - полное отключение всех сервисов.

Чаще всего жалобы приходят из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов РФ.

Ранее произошел глобальный сбой в Facebook, Instagram, WhatsApp и других сервисах. Проблемы с доступом длились порядка 7 часов и затронули большинство стран.