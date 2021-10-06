РИАМО - 6 окт. Новый обучающий спецкурс для самозанятых «Школа дизайна интерьера» стартует в Подмосковье 8 октября. Конкурс продлится до 22 октября, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Проект проходит в рамках цикла обучающих курсов, который реализует министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и АНО «Агентство инвестиционного развития».

«Количество самозанятых в Подмосковье постоянно растет — на сегодняшний день в этом статусе зарегистрировано более 270 тысяч предпринимателей. Наша цель — помочь самозанятым стать успешными бизнесменами. Для этого мы проводим цикл обучающих курсов, где участники могут получить новые знания в своих сферах и применить их в развитии своего дела», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Спецкурс «Школа дизайна интерьера» — это целая серия лекций и мастер-классов, которые посвящены современным тенденциям дизайна, тонкостям ведения бизнеса и экономике производства.

Самозанятые смогут поучаствовать в мастер-классах и научиться конструированию. В рамках мероприятий им покажут на примерах, как придумать и спроектировать предметы интерьера, расскажут про использование альтернативных материалов.

Для участия в программе нужно зарегистрироваться. Это можно сделать на сайте (https://msp-mo.ru/dizain-interier).