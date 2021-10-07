РИАМО – 7 окт. Свыше 170 нестационарных торговых объектов и площадок для их размещения представлены на Инвестиционном портале Москвы. Предприниматели смогут открыть в них пункты проката, торговые точки, предприятия общественного питания.

«Торги на право аренды и размещения нестационарных торговых объектов проводятся в Москве регулярно. Сейчас от города выставлено более 170 точек во всех округах столицы. Их площадь составляет от 2,5 до более 400 квадратных метров. Всего с начала 2021 года реализовано около 380 подобных объектов, арендаторы смогут пользоваться ими в течение пяти лет», - отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего объектов или площадок для их размещения предлагается на юго-западе Москвы — 34. Самый крупный объект расположен на территории парка «Фили», на пересечении улиц Барклая и Новозаводской, его площадь — 413 квадратных метров, начальная цена на аукционе 1050 рублей за метр в год. Этот НТО предназначен для организации общественного питания.

«За девять месяцев 2021 года на право аренды существующих нестационарных торговых объектов или размещения новых претендовали почти 1,7 тысячи участников. Конкуренция на аукционах составила в среднем более 4,4 участника на лот. Общая стоимость аренды НТО по итогам торгов превысила 29,5 миллиона рублей», — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.