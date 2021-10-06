РИАМО - 6 окт. В южной и восточной частях Москвы появятся две новые трамвайные линии, соответствующие проекты выставили для обсуждения на портале «Активный гражданин», сообщает Федеральное агентство новостей.

На юге Москвы новую трамвайную линию проложат от Чертановской улицы до станции МЦД-2 Покровское. Протяженность путей составит 3,01 км. Новый трамвайный путь соединят с уже действующей в районе линией. В рамках проекта также обустроят 15 остановок наземного транспорта и трамвая.

В восточной части столицы новый трамвайный путь проложат от Открытого шоссе до станции метро «Измайловская». Его также подключат к действующей трамвайной линии.

Основная задача запуска нового пути на востоке – организовать подвоз пассажиров к станциям Арбатско-Покровской и Сокольнической линий метро. Новые трамвайные линии сделают комфортным проезд между районами.

В Москву в 2021-2022 годах поступят 204 новых трамвая – 74 трехсекционных и 130 односекционных. В вагонах есть система климат-контроля, разъемы USB и Type-C для зарядки гаджетов и медиаэкраны. Современные вагоны производят минимальный уровень шума и вибраций. До 2024 года запланировано обновить парк трамваев Москвы на 100%.