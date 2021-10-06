В понедельник, 4 октября, трое приезжих жестоко избили молодого человека в московском метро. Все трое оказались ранее судимыми уроженцами Дагестана, которые приехали в столицу на заработки. Подробности происшествия — в материале РИАМО.
Заступился за девушку
Вечером 4 октября трое мужчин жестоко избили пассажира московского метрополитена, инцидент произошел на Арбатско-Покровской линии. Как рассказал пострадавший телеканалу «Рен ТВ», конфликт произошел после того, как мужчина решил заступиться за девушку.
Позднее в сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как один из трех мужчин наносит лежащему в крови пассажиру сильные удары ногой по лицу.
«У меня все лицо было в крови, я особо ничего не помню. Полиция оперативно подскочила, помогли меня до отдела дотащить, который в метро. И скорая подъехала через несколько минут», — рассказал пострадавший.
В настоящее время мужчина в больнице, у него сломаны нос и кость под глазом. Однако он не жалеет, что попытался защитить девушку.
Видео жестокого избиения пассажира в вагоне метро (18+)>>
Набросился с ножом
После инцидента трое мужчин выбежали на станции «Первомайская», однако их личности удалось оперативно установить по камерам видеонаблюдения. Хулиганами оказались уроженцы Дагестана. Один из них и вовсе прибыл в столицу на заработки всего несколько дней назад. При задержании один из обвиняемых набросился на полицейского с ножом.
Как пишет РИА «Новости», в настоящее время все трое мужчин задержаны. Оказалось, что они уже были судимыми: двое из них — за кражу, третий — за умышленное причинение вреда здоровью.
По факту произошедшего было возбуждено уголовно дело по статье «Хулиганство»: нападавшим грозит штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет. В настоящее время следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего.
По данным СМИ, один из обвиняемых в избиении пассажира в метро арестован по решению суда, об избрании аналогичной меры пресечения для других нападавших ходатайствует следствие. Расследование продолжается.
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