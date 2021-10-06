В понедельник, 4 октября, трое приезжих жестоко избили молодого человека в московском метро. Все трое оказались ранее судимыми уроженцами Дагестана, которые приехали в столицу на заработки. Подробности происшествия — в материале РИАМО.

Заступился за девушку

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Вечером 4 октября трое мужчин жестоко избили пассажира московского метрополитена, инцидент произошел на Арбатско-Покровской линии. Как рассказал пострадавший телеканалу «Рен ТВ», конфликт произошел после того, как мужчина решил заступиться за девушку.

«Ехал в метро. Трое мужчин по-хамски себя вели. Им одна девушка сказала, чтобы они потише себя вели. Они начали на нее наезжать, а я заступился», — сказал он. В итоге трое приезжих жестоко избили мужчину.

Позднее в сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как один из трех мужчин наносит лежащему в крови пассажиру сильные удары ногой по лицу.

«У меня все лицо было в крови, я особо ничего не помню. Полиция оперативно подскочила, помогли меня до отдела дотащить, который в метро. И скорая подъехала через несколько минут», — рассказал пострадавший.

В настоящее время мужчина в больнице, у него сломаны нос и кость под глазом. Однако он не жалеет, что попытался защитить девушку.

Видео жестокого избиения пассажира в вагоне метро (18+)>>

Набросился с ножом

После инцидента трое мужчин выбежали на станции «Первомайская», однако их личности удалось оперативно установить по камерам видеонаблюдения. Хулиганами оказались уроженцы Дагестана. Один из них и вовсе прибыл в столицу на заработки всего несколько дней назад. При задержании один из обвиняемых набросился на полицейского с ножом.

Как пишет РИА «Новости», в настоящее время все трое мужчин задержаны. Оказалось, что они уже были судимыми: двое из них — за кражу, третий — за умышленное причинение вреда здоровью.

По факту произошедшего было возбуждено уголовно дело по статье «Хулиганство»: нападавшим грозит штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет. В настоящее время следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего.

«Принимая внимание, что в действиях мужчин могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений), а также с целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего, по поручению руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче уголовного дела в территориальное подразделение ведомства», — сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным СМИ, один из обвиняемых в избиении пассажира в метро арестован по решению суда, об избрании аналогичной меры пресечения для других нападавших ходатайствует следствие. Расследование продолжается.