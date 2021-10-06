РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 окт. Порядка 90 рабочих трудятся на объекте в подмосковном Красногорске, где продолжается капитальный ремонт роддома, сообщила главный врач Красногорской горбольницы №1 Анжелика Евзерихина.

«Делается все возможное для того, чтобы уложиться в сроки. На объекте ежедневно трудятся порядка 90 рабочих. Отделка на 4-м этаже близится к концу, в таком же состоянии 3 этаж. Началась облицовка здания, заменены все окна», - сообщила Евзерихина.

Она выразила надежду, что к зиме все наружные отделочные работы завершатся.

В обновленном роддоме будет 11 родзалов вместо прежних 6. В каждом оборудуют санузел, также отдельные санузлы появятся в каждой палате.

После ремонта в роддоме оборудуют две операционные, раньше была одна. На первом этаже будет большой инфекционный бокс с отдельным входом.

«Мы сможем принимать большее количество женщин. Роддом на 80 коек – 40 патологии и столько же акушерского отделения. Коечная мощность роддома не изменится. Но изменились технологии родов, технологии кесарева сечения, и мы сможем пациенток выписывать гораздо быстрее, чем это было несколько лет тому назад. Таким образом, пропускная способность роддома увеличится», - пояснила Евзерихина.