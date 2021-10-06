РИАМО - 6 окт. Следствие будет ходатайствовать об аресте Артура Стеценко, которого подозревают в крупном мошенничестве, об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

По заявлению руководства ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении Марины Раковой и Артура Стеценко.

По данным следствия, во время нахождения Раковой на должности гендиректора фонда Стеценко был фиктивно трудоустроен в данную организацию. С 2017 по 2019 год под видом зарплаты он получил свыше 9 млн рублей, которые использовал в личных целях. Сейчас Стеценко задержан.

«Следователь обратился в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в пресс-службе МВД.

По данными СМИ, Стеценко является гражданским мужем Раковой.