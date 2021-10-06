РИАМО - 6 окт. Власти Москвы одобрили выделение бизнесу еще 500 млн рублей в виде субсидий и грантов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, город помогает бизнесу пережить пандемию, чтобы у людей была работа.

«В этом году одобрено почти 1,5 тыс. заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Предприниматели могут компенсировать затраты на коммунальные услуги, проценты по кредитам, покупку оборудования», – написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».



Среди получателей поддержки как успешные предприятия, так и начинающие компании. К примеру, типография INOUT Print взяла субсидию на рекламу в интернете. Это одна из новых опций для малого бизнеса.



«НПК Пожхимзащита» планирует потратить деньги от города на запуск серийного производства и сертификацию новинок. Компания создает уникальные средства защиты для работников вредных производств и от Covid-19.