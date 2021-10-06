РИАМО - 6 окт. Стенд подмосковных агропромышленников, представленный на форуме «Золотая осень», посетили министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, передает корреспондент РИАМО.

Чиновники осмотрели продукцию животноводов Подмосковья и пообщались с представителями аграрной отрасли.

Агровыставка «Золотая осень - 2021» открылась 5 октября в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Экспозиция Московской области разместилась на площади свыше 200 кв. м.

В этом году в форуме участвуют более 15 сельскохозяйственных животноводческих организаций Московской области.