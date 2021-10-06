РИАМО - 6 окт. Три снаряда времен Великой Отечественной войны нашли на улице Демьяна Бедного в Москве, на место обнаружения боеприпасов выехали саперы, сообщает ТАСС.

Находку сделали в районе дома 20, корпус 3 по улице Демьяна Бедного. После обезвреживания снаряды вывезут для дальнейшей ликвидации.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны часто обнаруживают на территории Московской области. В последние дни снаряды находили в Можайском, Богородском, Волоколамском округах.