РИАМО - 6 окт. Мать генерального директора IT-компании Group-IB Ильи Сачкова Людмила написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в обвинении ее сына и освободить его, пишет Forbes.

Ранее в столичном офисе компании Group-IB прошли обыски. Сачкова подозревают в государственной измене. Материалы уголовного дела в отношении него следствие не разглашает. Он был заключен под стражу на 2 месяца. Сачков не признает себя виновным и отрицает сотрудничество с иностранными спецслужбами.

«Ему приписывают государственную измену, не уточняя, в чем она заключается. Но я также являюсь гражданкой России, и с этой позиции я бы хотела знать, в чем именно заключается измена Родине Сачковым Ильей. При всем уважении к ФСБ, все помнят, сколько достойнейших людей, цвет нации, были загублены как «враги народа», – пишет Людмила Сачкова.

Она напомнила, что ее сын является примером для молодежи: ведь он добился всего сам, без богатых родителей и их связей.

Также женщина отметила, что ее сын является искренним патриотом. По ее словам, у него есть возможность жить за границей, но он живет в России.

«Кроме того, Илья — глубоко верующий в бога человек, не показушно, но истинно верующий, очень серьезно относящийся к законам божьим. Его беда в том, что он всегда верил в справедливость!» – сказано в письме.

Сачкова просит честно разобраться в уголовном деле и освободить ее сына.

Компания Group-IB была основана в 2003 году Ильей Сачковым и Дмитрием Волковым. Она занимается разработкой решений для предотвращения кибератак и борьбы с онлайн-мошенничеством.