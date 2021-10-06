РИАМО - 6 окт. ФКУ «Войсковая часть 52583», действующее в подмосковном Чехове, нарушило порядок проведения электронного аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Нарушения были выявлены после обращения индивидуального предпринимателя в УФАС. Согласно жалобе, организатор торгов предоставил недостоверную информацию о правилах внесения задатка на участие в аукционе, из-за чего ИП не смог участвовать в конкурсной процедуре.

Изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России признала жалобу обоснованной. Организатору торгов выдано предписание об устранении допущенных нарушений.