РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 окт. В четверг в Мытищинской картинной галерее откроется выставка Таллинского триеннале иллюстрации, сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

Прямиком из Эстонии в галерею приехало Таллинское триеннале иллюстрации. Открытие выставки состоится в 16:00.

На выставке будет представлена Эстонская часть триеннале, которая познакомит посетителей с миром книжного дизайна, а также вдохновит на прочтение новых для себя историй.

В день открытия с 15:30 до 16:30 вход в галерею для посетителей свободный. Адрес: г. Мытищи, ул. Мира, 7. Телефон: 8(498)720-54-40.