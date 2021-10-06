РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 окт. Жительница городского округа Люберцы Юлия Иванникова стала победительницей программы «Наставничество», сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект «Наставничество» реализует Мининвестиций региона при поддержке Минэкономразвития РФ уже 3 раз. В этом году в программе приняло участие 415 человек – 255 самозанятых и 160 начинающих предпринимателей.

В рамках программы «Наставничество» самозанятые и начинающие предприниматели проходили образовательные бизнес-курсы, а также вместе с наставниками и экспертами прорабатывали свои действующие бизнес-проекты. Порядка 100 перспективных проектов дошли до защиты.

Эксперты и наставники программы определили 5 победителей среди начинающих предпринимателей и 10 среди самозанятых. В число победителей с проектом «Юридические услуги в сфере ЖКХ» вошла жительница городского округа Юлия Иванникова.